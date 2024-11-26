نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايز السعيد: المنافسة بين أعضاء لجنة تحكيم "إكس فاكتور" تحفز المتسابقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان الإماراتي فايز السعيد، "سفير الألحان"، أن العروض المبهرة التي تشهدها الحلقات المباشرة في برنامج "إكس فاكتور" الموسم الثاني على تلفزيون دبي أشعلت المنافسة بين المشتركين في المراحل المتقدمة، من خلال أداءات مميزة وفنية قوية شهدتها الحلقة الرابعة.

تصريحات فايز السعيد

وأشار السعيد في بيان صحفي له إلى أن المنافسات ليست على صعيد الأصوات المشاركة فقط، بل امتدت إلى لجنة التحكيم المكونة من الفنان راغب علامة ورحمة رياض، وقال: "المنافسة بين أعضاء لجنة التحكيم تحفز المتسابقين وتدفعهم نحو تقديم أفضل ما لديهم في هذه الحلقات المصيرية القادمة". وأضاف: "منافستي أيضًا مع راغب علامة ورحمة رياض تضفي لمسة من الفكاهة والمرح على أجواء المنافسة والتوتر بيننا جميعًا".

هذا ويتفاعل فايز السعيد مع المشتركين بأسلوب جميل ومشجع، مستخدمًا الفكاهة لإضفاء جو من الألفة والراحة. عند تعليقه على أدائهم، يضيف لمسة من المرح، مما يجعل المشاركين يشعرون بالارتياح والثقة.

فايز لم يتردد في ممازحة المشتركين، مما جعلهم يبتسمون حتى في اللحظات الصعبة، هذا الأسلوب ساهم في خلق أجواء إيجابية، حيث كان يحفزهم على تحسين أدائهم بطريقة مرحة ومشجعة. ومع استمرار التحديات والمنافسة.

تفاصيل البرنامج

برنامج "إكس فاكتور" يقدم لنا تجربة فريدة من نوعها في عالم المواهب العربية، حيث يبرز ذلك من تفاعل لجنة التحكيم كعنصر محوري، تعكس تعليقاتهم وقراراتهم حرصهم الشديد على تقديم أفضل ما لدى المتسابقين. ومع ارتفاع مستوى المنافسة، يتزايد فضول الجمهور حول ما ستحمله الحلقات القادمة من مفاجآت وأداءات استثنائية.