رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي: أتمنى تنظيم مهرجان سينمائي بكل محافظة مصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - أعرب المخرج هاني لاشين رئيس مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، عن أمله في تنظيم مهرجان سينمائي بكل محافظة مصرية لتتواصل السينما مع الجمهور للارتقاء بالذوق العام وتحقيق تنمية ثقافية تساعد بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة .

واكد رئيس المهرجان -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن قضايا البيئة تتصدر اهتمام العالم كله، وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالقضايا البيئية، ومن هنا جاءت فكرة تنظيم مهرجان يربط السينما بقضايا البيئة.

وأوضح أن فكرة المهرجان والاستعدادات لتنظيم دورته الأولى تلقتا دعما كبيرا من وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، وأن اختيار محافظة الفيوم نبع من التنوع البيئي الذي تتمتع به وأهميتها السياحية.

وأشار إلى أن المهرجان سوف يشهد تنظيم ندوات حول مساهمة السينما في رفع الوعي البيئي يشارك بها متخصصون في الشئون البيئية.

وقال لاشين إن تنظيم المهرجان بداية لاستعادة دور السينما في إبراز جمال مصر بتنوع مناطقها الريفية والصحراوية والبحرية، بمساندة مختلف أجهزة الدولة وذلك ما تمثل في حرص محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري على نجاح تنظيم الدورة الاولى واستمرار المهرجان في دوراته القادمة.

وأكد أن محور "أفلام الطلبة" من أهم محاور المهرجان لأنه يمثل نافذة تعرض إنتاج السينمائيين الجدد وفرصة لاحتكاكهم المباشر مع الجمهور.