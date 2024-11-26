حديث الأبطال.. شهادات للمحاربين القدامى بالمؤتمر العام لأدباء مصر بالمنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - استقبلت جامعة المنيا، المائدة المستديرة الثالثة بعنوان "حديث الأبطال.. شهادات المحاربين القدامى"، ضمن فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، المنعقدة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور"، برئاسة الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل.

المائدة أدارها الشاعر والناقد عمارة إبراهيم، وشارك بها الأديب أحمد محمد عبده، الشاعر عبد الباسط الغرابلي، العقيد سعيد الصباغ رئيس نادي الأدب المركزي السابق بالبحيرة.

أوضح عمارة إبراهيم أن السينما حققت جزءا كبيرا فى رصد تاريخ حرب أكتوبر، لكن الشعر لم يقدم الصورة الذهنية التي يجب أن تكون عليها حرب 1973 في شكل القصيدة العربية وفي بنيتها، وفي رصد تاريخ هذه الحرب، حتي تعرف الأجيال القادمة القادم كيف حقق الشعر العربي هذا الرصد، وكيف كان له الدور الموازي للرواية والقصة والسينما والمسرح.

وأضاف أن الشعر لا يكتب تقريريا ولا إنشائيا إنما يكتب بجماليات بلغة التوريه ولغة المجاز، واحتوت فصائد أمل دنقل الحديث عن نصر أكتوبر، وكذلك صلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطي حجازي وغيرهم، مختتما حديثه مؤكدا أن الجيش المصري بعزيمته قدم ملحمة أسطورية في انتصار أكتوبر.

وفي كلمته استعرض أحمد محمد عبده، بداية دخوله الجيش المصرى متطوعا، وإلحاقه عند قيام الحرب بورش لإصلاح أجهزة الرادار والوحدات، وكانت بدائية مقارنة بأجهزة العدو، ولكن تم تطويرها فيما بعد، مؤكدا أن سر نصر أكتوبر هو الجندى المصري.

وعن علاقته بالكتابة، أوضح أن لديه عشرة كتب تتضمن توثيقا عن البطولات، وروايات وقصص قصيرة فى أدب الحرب، وفى عام 2002 كتب مجموعتة القصصية "نقش عيون موسى".

وبدأ عبد الباسط الغرابلي كلمته بإلقاء قصيدة بعنوان "تعظيم سلام"، ثم تحدث عن بداية دخوله الجيش كعسكري مجند، كما تحدث عن تواجده فى وحدة الدفاع الجوى بمدينة نصر، وتنقله فى العديد من الأسلحة، وإعادة تأهيل المواقع التى سقطت مثل موقع تبة الشجرة بالإسماعيلية، وتحدث عن استكمال تعليمه بمدارس الجيش حتى وصل للتعليم الجامعى، واختتم حديثه بقصيدة "يا ست الكل يا بلدي".

وألقى سعيد الصباغ قصيدة "بحبك يا مصر"، موضحا أنه بالرغم من أن الأجهزة كانت بدائية إلا أن التفوق تمثل في الجندى المصرى والض