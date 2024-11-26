أول تعليق من سمية الألفي بعد جدل ارتباطها بـ الفيشاوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - نشرت سمية الألفي، صورا لها مع ابن عمتها الفنان أحمد الفيشاوي، من ظهورها معا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 45.

وعلقت سمية الألفي، على صورها مع أحمد الفيشاوي، قائلة: «عود بالذاكرة إلى الأيام الخوالي مع ابن عمتي وأخي ونجمي الكبير أحمد فاروق الفيشاوي. لقد كان هذا الرجل مصدر فخر وإلهام دائمين لي.. وأنا فخور بأن أعتبر أحد أفضل الممثلين على الإطلاق من أفراد عائلتي. أحبك يا أخي الكبير».

وقبل عدة أيام، نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورًا جديدة له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيها مع ابنة خاله الفنانة الشابة سمية الألفي، بعد عدة أيام من إثارتهما الجدل حول زواجهما.

وحسم أحمد الفيشاوي، الجدل حول طبيعة العلاقة التي تربطه بـ ابنة خاله، من خلال التعليق على الصور سالفة الذكر، ففجر مفاجأة بأن «سمية الألفي» متزوجة.

وظهر أحمد الفيشاوي، في صوره مع سمية الألفي وزوجها، وكتب في التعليق عبر انستجرام: «و كانت ليله رائعه مع سميه الألفي وجوزها».

أثار الفنان أحمد الفيشاوى حالة من الجدل الواسع أثناء ظهوره أمس مع فتاة بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بعرض فيلم " "فى الكاميرا" للفنان أمير المصرى ضمن قسم "عروض خاصة" ونرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عنها.

أثار أحمد الفيشاوى كثيرا من التساؤلات حول هوية الفتاة التي حضرت معه على السجادة الحمراء، والتي حرص على تقبيل رأسها أمام الجميع وهى الفنانة الشابة سمية الألفى “الصغيرة” وهى ابنة خاله، والدها أطلق عليها نفس اسم شقيقته.