نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميس حمدان تطرح أحدث أغانيها "ندمانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنانة ميس حمدان كشفت عن أغنيتها الجديدة "ندمانة"، المقرر طرحها خلال اليومين المقبلين عبر "يوتيوب" والمنصات الغنائية.

الأغنية تأتي بتصوير درامي على طريقة الفيديو كليب، حيث شاركت ميس برومو قصير للأغنية على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مما يعكس الأجواء العاطفية التي تميز العمل.

https://www.instagram.com/reel/DCy4ukQtGh2/?igsh=NWdxMDU4NzF2b2tm



أحدث أعمال ميس حمدان الغنائية

من ناحية أخرى أطلقت الفنانة ميس حمدان في صيف 2024 أغنية بعنوان "زلزال في قلبي"، التي قدمتها بأسلوب صيفي يناسب الموسم، حيث جائت الأغنية من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح، وتوزيع جورج عاطف، بينما تم تنفيذ الميكس والماستر على يد ماهر صلاح. استُخدمت الناي في الأغنية بواسطة محمد عاطف، وتم تصويرها كفيديو كليب مع المخرج أحمد جريزمان، الذي اعتمد أجواء مرحة وشاطئية تناسب أجواء الصيف، ليعكس روح العمل الفني.



أحدث أعمال ميس حمدان السينمائية

الفنانة ميس حمدان شاركت مؤخرا في فيلم بعنوان "أسود ملون"، والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي لهذا العام الحالي 2024.



طاقم عمل فيلم أسود ملون

والفيلم جاء من بطولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي.