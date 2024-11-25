تعرف على موعد حفل الفنان إيهاب توفيق في تونس

أحمد جودة - القاهرة - إيهاب توفيق يحيي حفلا غنائيا بتونس في هذا الموعد

يستعد النجم إيهاب توفيق لإحياء حفل غنائي في تونس يوم 30 نوفمبر الجاري، حيث سيقدم لجمهوره مجموعة من أبرز أغانيه القديمة والجديدة التي تتميز بحب الجمهور وتفاعله الكبير معها، ومن المتوقع أن يتخلل الحفل العديد من المفاجآت التي ستضيف أجواء مميزة للسهرة الغنائية.

الفنان إيهاب توفيق



أحدث حفلات الفنان إيهاب توفيق



وأحيا النجم إيهاب توفيق مؤخرًا حفلًا غنائيًا على خشبة مسرح البالون وسط أجواء مميزة وبحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد". قدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، من بينها "سحراني ليل ونهار"، "أكتر من كدة"، "قلبي مش مرتاحله"، "ملهمش في الطيب"، و"مراسيل"، واستمرت الأجواء الحماسية مع رقص وتصفيق الجمهور على أنغام هذه الأغاني التي تعكس مسيرة فنية مليئة بالنجاح والتألق.

أحدث أغاني الفنان ايهاب توفيق

من ناحية أخرى أصدر النجم إيهاب توفيق أحدث أغانيه بعنوان "أيوة يا غشاش"، التي تم طرحها عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية المختلفة، إلى جانب بثها على محطات الراديو، والأغنية تأتي في إطار استمرارية إيهاب في تقديم أعمال مميزة تعكس أسلوبه الفني وتلقى استحسان جمهوره الكبير.

تفاصيل أغنية أيوه يا غشاش

جدير بالذكر إن أغنية أيوه يا غشاش تأتي من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور.