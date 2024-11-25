نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمينة خليل تبدأ تصوير أولى مشاهدها في مسلسل "لام شمسية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق تصوير مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل بتوقيع كريم الشناوى

بدأ صباح اليوم تصوير مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف مريم ناعوم وإخراج كريم الشناوي.

التصوير انطلق في منطقة المعادي بمشاهد ضمت أمينة خليل، محمد شاهين، وأحمد السعدني. المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، من إنتاج شركة ميديا هب سعدي وجوهر، مع إشراف عام على المشروعات لمحمد سري.

يتميز العمل بوجود كريم الشناوي كمخرج ومصطفى فهمي كمدير تصوير، مما يعكس حرص الفريق على تقديم تجربة درامية متقنة.



أبطال وصناع مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج ميديا هب - سعدي وجوهر، يضم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، وثراء جبيل في بطولة جماعية. يناقش العمل قضية اجتماعية بارزة أثارت اهتمام الرأي العام.

من جانبه يعد هذا المسلسل التعاون الرابع بين أمينة خليل وكريم الشناوي بعد قابيل (2019)، خلي بالك من زيزي (2021)، والهرشة السابعة (2023)، وجميعها حققت نجاحًا ملحوظًا، حيث يعكس العمل استمرار الشراكة الناجحة بين مريم نعوم وكريم الشناوي في تقديم موضوعات تلامس الواقع.

آخر أعمال الفنانة أمينة خليل



جدير بالذكر إن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل هو فيلم "إكس مراتي"، الذي شاركها في بطولته محمد ممدوح وهشام ماجد، وحصد فيلم إكس مراتي إيرادات عالية في دور العرض السينمائي.