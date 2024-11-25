نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيقى وحرف يدوية.. الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" بمدارس بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الثقافة فعاليات برنامج "مصر جميلة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، لاكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين، ببورسعيد، ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أقيمت فعاليات اليوم الأول، بمدرسة القناة الاعدادية بنات بحضور المخرج محمد صابر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، رانيا شريف مدير قصر الثقافة، ومسئولي المدرسة.

أبدى مدير عام الإدارة العامة لرعاية المواهب، سعادته لتنفيذ فعاليات البرنامج بببورسعيد وخاصة مدرسة القناة الاعدادية بنات، بهدف إعداد بيئة ثقافية تسهم في صقل القدرات الإبداعية لدى الفتيات، وترسيخ مفهوم الثقافة كركيزة أساسية في مسيرة التقدم والتنمية.

وأعربت مدير المدرسة عن سعادتها بالتعاون البناء بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، لتسليط الضوء على المواهب الأدبية والفنية للطلاب وتنميتها من أجل الارتقاء بثقافتهم وحمايتهم من الأفكار الهدامة.

ورش فنية

وشهد اليوم الأول مجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ورشة المكرمية، أوضحت خلالها الفنانة جيهان مبروك للطالبات الخامات المستخدمة، وأنواع الخيوط، وأفضلها، وأماكن بيعها وطريقة تسعير أي قطعة لعمل مشروع صغير، وطريقة عمل الغرز الأساسية بالمكرمية.



ورشة الأشغال اليدوية



وفي ورشة الأشغال اليدوية وبدأتها الفنانة شيرين عفيفي بتعريف الطالبات، على أنواع الخرز ومقاسته، وكيفية عمل مشروع مربح، وطريقة قراءة الباترون وبداية ستارة الخرز.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بورشة الموسيقى، للمايسترو محمد نصر الدين، بحضور عدد من الطلاب الموهوبين، وبدأت المحاضرة بالتعرف على الآلات الموسيقية، الشرقية والغربية، التى تستخدمها الفرق فى العروض الفنية، ودور كل آله وتوظيفها فى الفريق، وأنواع الآلات الوترية الشرقية والغربية، وأهمية آلات الإيقاع فى لفرق الموسيقى، ودور المايسترو فى القيادة والتدريب.

برنامج "مصر جميلة"

برنامج "مصر جميلة" تقدمه الإدارة العامة لرعاية المواهب، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإشراف د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة بورسعيد، بإشراف وسام العزوني.

ويتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان، وتستمر حتى 28 نوفمبر الحالي، في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى "عزف وغناء"، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، وتستكمل الفعاليات غدا وعلى مدار الاسبوع بالمدرسة، ورش الكتابة الابداعية والأداء الحركي.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة برنامج "مصر جميلة" بدءًا من فترة الإجازة الصيفية، بعدة محافظات منها:المنيا، دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية والدقهلية، وبورسعيد وجاري العمل بشكل مكثف لتعميم الفكرة، لاكتشاف ودعم المزيد من المواهب الفنية من الأطفال والشباب المبدعين.