نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفنان فاروق فلوكس يكشف أسرار مسيرته الفنية ببرنامج واحد من الناس.. اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الاثنين من برنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان فاروق فلوكس ويكشف أسرار وكواليس حياته، ويفتح خزائن أسراره عما إذا شعر بالظلم خلال مشواره الفني، وعن سبب غيابه عن الفن إذا كان اعتزال إجباري أم اختياري، وعن كتابة مذكراته " الزمن وأنا ".

فاروق فلوكس وعمرو الليثي

كما يكشف عن أسرار خلافه مع الفنان عبد الرحمن ابو زهرة وفنانة أخرى، وعلاقته الرائعة مع الأستاذ فؤاد المهندس وتجربته في الفوازير مع المهندس وشريهان وثلاثي أضواء المسرح، وسر إتقانه لشخصية الخواجة وأقرب الأعمال إلى قلبه الدرامية والسينمائية.

كواليس مشاركة فاروق فلوكس في فيلم “الراقصة والسياسي”

كما يتحدث ولأول مرة عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي " وشخصية "ترتر "وهل وافق عليها بسرعة أو تردد في قبولها، ورد فعل الجماهير وتعامله معه بسبب تلك الشخصية.

فاروق فلوكس يتحدث عن حياته الخاصة

كما يتحدث عن حياته الخاصة وحياته بحي عابدين وعلاقته بوالده، ووالدته والتي توفت وهو علي خشبة المسرح ، وهل وافق والديه علي التحاقه بعالم الفن، وايضًا يتحدث عن التحاقه بكلية الهندسة ومن أين جاء اسم فلوكس.