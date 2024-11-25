نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور والفيديو.. تركي آل الشيخ يشيد بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" ويمد عرضها يومًا إضافيًا بموسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه الشاعر الغنائي والمنتج أمير طعيمة، بالشكر للجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ على دعمه ومساندته والجمهور السعودي عقب انتهاء أحد عروض مسرحية "ألف تيتة وتيتة "للنجم أكرم حسني والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية الف تيتة وتيتة

أبرز تصريحات أمير طعيمة

وبدأ أمير طعيمة بالحديث للجمهور السعودي قائلًا: "يارب نكون قدرنا نمتعكوا زى ما استمتعنا بحضوركم وتفاعلكم مع عرض المسرحية".

وتابع طعيمة: "الحمدلله المسرحية كلها Sold out" من أول يوم لأخر يوم ودى مسؤولية كبيرة يارب نكون قدها، وعاوز أشكر شركة صلة واستاذ عدنان كيال الشركة المنظمة لأنهم ساعدونا وتعبوا عشان نطلع العرض بالشكل اللى تشوفه ده".

كما توجه أمير طعيمة بالشكر لمعالي المستشار تركى آل الشيخ على دعمه ومساندته الدائمة قائلًا: "دايما وزى كل يوم من أول عرض ليا هنا في الرياض وده عهد باخده على نفسي انى أشكر صديقى واخويا الغالى معالى المستشار تركي ال الشيخ على الدعم والمساندة".

تركي آل شيخ يشيد ببمسرحية “الف تيتة وتيتة”

وأشاد المستشار تركى آل الشيخ بالمسرحية وصناعها وشارك كلمة أمير طعيمة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وعلق قائلًا: "سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض".

وتابع آل الشيخ: "ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم ابداعه وسنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الانتاج وكل مبدع".

وأستكمل: "في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الاشخاص ومئات البيوت المفتوحة، حاربوا الظلام بالنور وكانوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولانسمع لهم صوت".

منشور تريك آل الشيخ

مسرحية “ألف تيتة وتيتة” تتصدر التريند

وكانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تصدرت تريند موقع التدوينات "إكس" بالسعودية، قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، على مسرح العلى، والتي يتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، من يوم 21 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.

أبطال مسرحية أكرم حسني الجديدة



ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كلّ من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"



وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع.