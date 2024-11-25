نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد ممدوح تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما رد على تصريحات الفنان أحمد حلمي على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بشأن ترشيحه له للتكريم في الدورات المقبلة بالمهرجان.

وجاء رد "ممدوح"، من خلال منشور له عبر صفحته ا لشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا:" دي شهادة كبيرة أوي يا أستاذ يا كبير يا فنان يا محترم، كون أن حد زي أحمد حلمي اللي أنا كنت دايما بتعلم منه يقول عني كده، ده تكريم ليا في حد ذاته".

منشور محمد ممدوح

آخر أعمال محمد ممدوح

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد ممدوح الفنية، هو فيلم "إكس مراتي" مع الفنان هشام ماجد والفنانة أمينة خليل، والذي تم عرضه مؤخرًا في درو العرض السينمائية.

أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"

فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، والفيلم برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

أحداث فيلم "إكس مراتي"

تدور قصة فيلم "إكس مراتي" في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.