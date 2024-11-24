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أحمد جودة - القاهرة - "عمره ما أتكلم كلمة وحشة".. تامر عاشور يودع محمد رحيم برسالة مؤثرة تهز القلوب

عبر الفنان تامر عاشور عن حزنه العميق لوفاة الملحن محمد رحيم، حيث كتب رسالة مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام"، ناعيًا الراحل الذي كانت له بصمة مميزة في عالم الموسيقى.

منشور الفنان تامر عاشور



وقال عاشور في رسالته: “ مكنش فيه في إحساسه ولا طيبة قلبه وكل أيامه كانت نجاح وامتنان وحمد ومش أي نجاح لا نجاحات أكبر وأكتر من أي فنان في جيله".

و أضاف: "مفيش أغنية بتحبوها مش لحن رحيم، منتهى الرقي والثقافة الفنية واللباقة.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويديك على قد ابتسامتك ونيتك الحلوة، عمري ما شفته مبيضحكش، عمره ما أتكلم كلمة وحشة كان كل همه النجاح وربنا اداهوله".

تامر عاشور يودع محمد رحيم برسالة مؤثرة



و تفاعل عدد كبير من متابعي تامر عاشور وزملائه في الوسط الفني مع رسالته، معربين عن حزنهم لفقدان شخصية فنية بارزة مثل محمد رحيم، الذي أثرى الساحة الموسيقية بإبداعاته المميزة.

و لقد رحل الفنان محمد رحيم عن عالمنا فجر يوم السبت 23 نوفمبر بعد إصابته بسكته قلبية مفاجئة، والذي رحل عن عمر يناهز ال 45 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا كبيرًا.

جنازة الملحن محمد رحيم.. نجوم الفن يودعون الراحل بحضور كبير

شهدت جنازة الملحن الكبير محمد رحيم حضورًا لافتًا من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على توديعه في مشهد مؤثر، حيث أقيمت مراسم الجنازة ظهر الأحد 24 نوفمبر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وكان من بين الحاضرين الفنان محمد منير، محمد حماقي، حميد الشاعري، مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي، مصطفى حجاج، وأحمد عصام.



و توافد النجوم لإلقاء النظرة الأخيرة على رحيم، مؤكدين على مكانته البارزة في عالم الموسيقى وتأثيره الكبير في حياتهم الفنية والشخصية.

آخر أعمال تامر عاشور

والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور



جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب