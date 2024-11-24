نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوشكا لـ دوت الخليج الفني: "كتابات عمرو محمود ياسين تتميز بالرقي وحبي لـ ياسمين أكثر ما جذبني للمشاركة في "وتقابل حبيب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة الكبيرة أنوشكا لفريق عمل مسلسل " وتقابل حبيب" للنجمة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2025.

وتواصل دوت الخليج الفني مع أنوشكا لسؤالها عن مشاركتها في العمل وقالت:" أنا بحب ياسمين على المستوي الشخصي جدًا وده أول تعاون بيني وبينها وسعيده أن بقدم شخصية والدتها في العمل".

وأضافت:" أنا ديما بحب اشارك بشخصيات جديده وعلى الرغم أن مش أول مرة أقدم دور الأم في الدراما أكيد، لكن في وتقابل حبيب هتشوفوني أم بشكل مختلف".

أنوشكا: كتابات عمرو محمود ياسين تتميز بالرقي والشياكة

وعن السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين قالت:" عمرو محمود ياسين تتميز أعماله دومًا بالرقي والشياكة، وكل شخصيات أعماله يتم كتابتها بطريقة تجذب الممثل، وده سبب من الأسباب اللى خلاني أقبل بالدور ".

تفاصيل مسلسل "وتقابل حبيب":

ويذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يتكون من 30 حلقة، وانطلق تصويره منذ أيام قليله، تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2025، حيث بدأ المخرج محمد الخبيري في التحضيرات المبدئية واختيار أماكن تصوير المسلسل.

العمل بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيور، إيمان السيد، وبدرية طلبة، وجار الاتفاق مع باقي أبطاله حاليًّا، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.