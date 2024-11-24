بهذه الكلمات.. تامر حبيب ينعى وفاة الملحن محمد رحيم

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أحمد جودة - القاهرة - بهذه الكلمات.. تامر حبيب ينعي وفاة الملحن محمد رحيم

حرص الفنان تامر حبيب على نعي الملحن محمد رحيم، الذي وافته المنية فجر يوم السبت 23 نوفمبر بعد إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

و رحل الفنان محمد رحيم عن عمر يناهز الـ 45 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا موسيقيًا كبيرًا.

منشور الفنان تامر حبيب

شارك تامر حبيب، جمهوره ومتابعيه منشورًا نعى فيه وفاة الملحن الكبير محمد رحيم قائلًا: "حبيبي وأخويا صاحب الفضل عليا بعد ربنا أول حد صدق فيا وأداني كل الدعم والثقة".

و أضاف: "هو صاحب الفضل إني أكون في الوسط الموسيقي صاحب الموهبة الجبارة اللي اتعلمت منها ولسه بتعلم".

بهذه الكلمات.. تامر حبيب ينعي وفاة الملحن محمد رحيم

جنازة الملحن محمد رحيم.. نجوم الفن يودعون الراحل بحضور كبير

شهدت جنازة الملحن الكبير محمد رحيم حضورًا لافتًا من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على توديعه في مشهد مؤثر، حيث أقيمت مراسم الجنازة ظهر الأحد 24 نوفمبر بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، وكان من بين الحاضرين الفنان محمد منير، محمد حماقي، حميد الشاعري، مصطفى كامل، حلمي عبد الباقي، مصطفى حجاج، وأحمد عصام.



و توافد النجوم لإلقاء النظرة الأخيرة على رحيم، مؤكدين على مكانته البارزة في عالم الموسيقى وتأثيره الكبير في حياتهم الفنية والشخصية.

آخر أعمال الفنان تامر حبيب

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حبيب، أغنية "كدابة" التي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولقد تفاعل معها عدد كبير من الجمهور، وتعد أغنية "كدابة" من كلمات عمرو المصري، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

و أغنية "كدابة" تمثل عودة حسام حبيب إلى الساحة الفنية بعد غياب إستمر 8 سنوات، وتعد هذه هي الأغنية الأولى من ألبومه الجديد، الذي يضم 10 أغنيات متنوعة، من المقرر طرح أغنيات الألبوم بشكل منفرد على مدار الفترة المقبلة.



و جاءت كلمات أغنية "كدابة" لتامر حبيب كالتالي:

"كدابة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيشي في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل.. بتخبي وشوشك وبتتداري في وش غلابة.. نساية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فيكي مزايا.. شخصياتك أنواع هايلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جوايا".