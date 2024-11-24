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أحمد جودة - القاهرة - بكلمات مليئة بالحب و الإعجاب.. سيمون تحتفل بعيد ميلاد فيروز

حرصت الفنانة سيمون على تقديم التهنئة للنجمة الكبيرة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركت رسالة مليئة بالمشاعر الدافئة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الشهير "إنستجرام".



منشور الفنانة سيمون وتهنئتها للنجمة فيروز

وكتبت سيمون: “فيروز المنارة.. كل سنة وهي بألف خير، إنها الفنانة المحترمة، المحترمة لذاتها بشهادة العالم أجمع، بلغ من إحترامها لذاتها ولكرامتها أنها غنت لمدن وغنت لدول ولم تغني لأشخاص".

و تابعت: "غنت مصر عادت شمسك الذهب، غنت لمكة وأهلها الصيدا، غنت يا زهرة المدائن يا قدس، غنت عمان في القلب، وغنت بحبك يا لبنان يا وطني بحبك، نحتفل بالقامات وهم معنا".





بكلمات مليئة بالحب والإعجاب.. سيمون تحتفل بعيد ميلاد فيروز

و لقد لاقت رسالة سيمون تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومحبي الفنانة فيروز، الذين شاركوها الأمنيات الطيبة والاحتفاء بهذه المناسبة، مؤكدين على مكانة فيروز الفريدة في قلوب الملايين.

آخر أعمال الفنانة سيمون

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال سيمون الدرامية هو مسلسل "صيد العقارب" التي تدور أحداثه حول "عايدة"، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي درامي مليئ بالغموض التي يجذب الجمهور لمتابعة الحلقات.



طاقِم عمِل مسلسل "صيد العقارب"

يشارك في بطولة مسلسل "صيد العقارب" نخبة من النجوم ومنهم: غادة عبد الرازق، محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، أحمد ماجد، عفاف رشاد، محمد نجاتي، محمد علي رزق، ومحمود عبد المغني كضيف شرف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.