نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رحيم يتصدر منصة إكس بعد مراسم جنازته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الملحن محمد رحيم تريند محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وخاصة منصة إكس، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هاشتاج محمد رحيم داعين له بالرحمة والمغفرة وبمشاركة أعمال الفنية الهامة.

وقد توفى في الساعات الأولي من صباح أمس الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ، وقد أعلن عن الوفاة شقيقه وذلك بعد تعرضه لعدة أزمات صحية، وقد تم تأجيل الجنازة أكثر من مرة.

محمد رحيم

أبرز الحاضرين لجنازة محمد رحيم:

وبعد العديد من التأجيلات أقيمت اليوم جنازة الراحل بحضور نجوم الفن أبرزهم تامر حسني، حماقي، مصطفي حجاج، مصطفي كامل، حماده هلال، لقاء سويدان، أيمن بهجت قمر، رامي صبري، حلمي عبدالباقي، تامر حسين، هند عاكف، مي فاروق ومحمد العمروسي، أحمد زاهر، وغيرهم.

موعد جنازة محمد رحيم:

وكشفت زوجته عن موعد الجنازة ومكانها من خلال حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك وكتبت:" بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.

وأضافت:" يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر بعد صلاة الظهر صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة ٦ اكتوبر الموسيقار/محمد رحيم انا بحبك

وجاء سبب تأجيل صلاة الجنازة والدفن هو التشكك في شبه جنائية وأن سبب الوفاة غير طبيعي، حيث أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن هناك زرقة في الوجه ونفخ في البطن بجانب خدوش وكدمات في الوجه والجسم، لذلك ترك الأمر بتحريات المباحث لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وبعد أن قامت النيابة بالتحقيق مع زوجته وشقيقه وسائقه الخاص، أمرت النيابة بنقل جثمان الملحن محمد رحيم لمشرحة زينهم لإجراء الكشف الطبي وبيان الشبهة الجنائية.