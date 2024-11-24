” هنغنى” ضمن فعاليات وزارة الثقافة .. الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 04:43 مساءً - في إطار البرنامج الفني لوزارة الثقافة .. يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا جديداً لفرقة "هنغنى" بقيادة الفنان الدكتور صلاح مصطفى، في الثامنة مساء الجمعة القادمة (28 نوفمبر).

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من الأغنيات التراثية لعملاقة الغناء المصري مثل: محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، بالإضافة إلى أغاني لعلى الحجار، أحمد عدوية، وغيرهم.

تأسست الفرقة عام ٢٠٢١ باسم "كورال فكرة" ، وتكونت من 25 عضوا، واقامت العديد من الفعاليات القومية والدينية، كما شاركت في العديد من الاحتفالات الوطنية والاجتماعية على مدار عامين، وحصلت على العديد من الدروع وشهادات التقدير، ثم تم إعادة هيكلة الفرقة مرة اخرى لتصبح فرقة مستقلة تحت مسمى "هنغني" لتكون اكثر تحررا للوصول إلى كافة اطياف المجتمع ونشر الثقافة المصرية، والتأكيد على الهوية المصرية.