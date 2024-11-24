نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في قصور الثقافة هذا الأسبوع.. المنيا تستقبل المؤتمر العام لأدباء مصر وافتتاح معرض "تجربة شخصية" بدار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدءًا من اليوم الأحد، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية تستمر حتى نهاية شهر نوڤمبر الحالي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

عروس الصعيد تحتضن فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته 36

وفي الخامسة من مساء اليوم، تفتتح فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته السادسة والثلاثين، "دورة الكاتب الكبير جمال الغيطاني"، الذي تستضيفه محافظة المنيا على مدار ٤ أيام بمقر الجامعة، تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عاما من العبور".

يرأس المؤتمر الفنان الدكتور أحمد نوار، والأمين العام للمؤتمر الشاعر ياسر خليل، ويشهد 6 جلسات بحثية، وعددا من الموائد المستديرة، بجانب الأمسيات الشعرية والقصصية، ومعارض الكتب والحرف والفنون، وندوات ثقافية، بمشاركة عدد كبير من الأدباء والباحثين والنقاد والإعلاميين ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب، والأمانة العامة، وذلك بهدف دعم وتنشيط الحركة الأدبية فى مصر وتسليط الضوء على الإبداع الأدبي للرموز الثقافية من جميع الأجيال.

انطلاق برنامج مصر جميلة لاكتشاف مواهب طلاب بورسعيد

تنطلق الفعاليات من المدينة الباسلة مع برنامج "مصر جميلة" المعني باكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين من طلاب المدارس، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية المجانية، تشهدها مدرسة القناة الإعدادية للبنات، اليوم الأحد، في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى "عزف وغناء"، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، ويقوم بالتدريب فيها مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين، وتستكمل بعدد من مدارس المحافظة حتى الأربعاء المقبل.

افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية" بدار الأوبرا

تشهد قاعة آدم حنين، بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في السابعة مساء غد الاثنين، افتتاح المعرض الفني "تجربة شخصية 3"، ويستمر حتى 30 نوفمبر، بمشاركة ٢٠ فنانا وفنانة من المبدعين غير الدارسين للفنون التشكيلية، وذلك في إطار دعم هيئة قصور الثقافة للموهوبين وتشجيعهم على المشاركة في الحركة التشكيلية برؤية متميزة.

استمرار فعاليات الملتقى 19 لشباب المحافظات الحدودية بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية تستمر فعاليات الملتقى الثقافي التاسع عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، والمقام حتى ٢٧ نوفمبر الحالي، تحت شعار "يهمنا الإنسان".

يتضمن الملتقى مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، بجانب اللقاءات التثقيفية، والأمسيات الثقافية، والزيارات الميدانية لأشهر الأماكن الأثرية والتاريخية بعروس المتوسط، بهدف التعريف بالتراث.

المسرح المتنقل يصل قرية سنهوا بالشرقية

كما يشهد الأسبوع بدء فعاليات المسرح المتنقل بقرية سنهوا بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك يوم الجمعة، ويتضمن لقاءات تثقيفية، ورش فنية وأمسيات شعرية، بجانب فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال، تستمر حتى 3 ديسمبر المقبل.

هذا وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية، الأمسيات الأدبية، والورش الفنية والحرفية، وأفلام قصر السينما المجانية، واحتفالات عيد الطفولة، بجانب استمرار مشروع القوافل الثقافية بمحافظة البحيرة، ضمن خطط العدالة الثقافية.