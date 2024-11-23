لهذا السبب.. ويجز يهاجم رامي صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم مغني الراب ويجز تصريحات الفنان رامي صبري عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» أمس الجمعة، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، بشأن عدم فهمه لكلمات أغنياته.

ويجز يهاجم رامي صبري

وظهر ويجز خلال ستوري عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، ليرد على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت»

واضاف ويجز: « الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون، هتتكلم امتى على بتوع البوب اللى أنت منهم واللى في مجالك»

واختتم ويجز: « أنا شايف إنك مبتفهمش في الراب حاجة زى ما أنت قولت قبل كدة ومش هتعرف تعمله وأنت كده مبتقدرش الفنانين وفاكر إن هما عايزين يوصلولك وهما أصلًا معدينك بكتير أنت رقم 19 يا رامي أنت بعيد أوي».

رامي صبري يسخر من كلمات اغاني ويجز

ومن جانبه، كان رامي صبري قد صرح سابقًا بأنه لا يستطيع فهم كلمات أغاني ويجز، لكنه أشار إلى أنه يعتبره فنانًا مجتهدًا وناجحًا، وأنه قد يوافق على التعاون معه في المستقبل إذا أتيحت الفرصة.

آخر أعمال ويجز

وكان اخر اعمال مطرب الراب ويجز، هي اغنيه بعنوان: «العربي أصلي»، والذي طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية.

كلمات أغنية «أصلي عربي»

أشعار الحب على لساننا ويا بختك يا اللي بتفهمنا

هتكبر وتشوف الدنيا ولا تلقى في جمال عاداتنا

وفّينا ونفّعنا الدنيا ومحدش غيرنا هينفعنا

فرسان تواضعنا وأدبنا نسّانا نقول عملنا

أُبحر في بحور الشعر غير اللي مقالوش الحبر

أقضي حياتي بتعلم في بلاد الجمال والسحر

في بلاد الكرم والجود في بلاد الإحساس موجود

في بلاد الإنسان له أخوه يقوله بيحصل إيه في دنيتك

ومفيش بينا فرق كبير نفس بيوتنا والتأثير

في جمالنا مشتركين وجُمال علشان مختلفين

بيحاولوا في حاجة توجعنا 100 مرة وقعنا ورجعنا

بالعربي علشان فاهمين بالعربي لغتنا تجمعنا