مصطفى كامل وأبو الليف وعصام كاريكا يقدمون واجب العزاء في عادل الفار

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ منذ قليل عزاء الفنان الراحل عادل الفار، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، والذي رحل عن عالمنا مساء يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ63 عامًا.

وحرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الراحل عادل الفار ومنهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسييقين، عصام كاريكا، أبوالليف، إحسان ترك.

وفي وقت لاحق، نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، الفنان عادل الفار، والذى رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نبذة عن الفنان عادل الفار

الفنان عادل الفار شارك فى العديد من الأعمال الفنية، مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" و"زكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.

عادل الفار مونولوجست مصرى بدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات وفى التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ فى اداء ادوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه أيضا "حارة البنات" 2005 و"بون سواريه" 2010، ومن أهم مسلسلاته "9 شارع السلام" 2003، و"دائرة الاشتباه" 2006 و"صاحب السعادة" 2014.