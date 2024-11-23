عاجل.. موعد ومكان تشييع جنازة الملحن محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم -

توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ، وقد أعلن عن الوفاة شقيقه وذلك بعد تعرضه لعدة أزمات صحية، وقد تم تأجيل الجنازة أكثر من مرة.

موعد جنازة محمد رحيم:

وكشفت زوجته عن موعد الجنازة ومكانها من خلال حسابها الشخصي على موقع الفيسبوك وكتبت:" بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم.

وأضافت:" يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر بعد صلاة الظهر صلاة الجنازة غدا في مسجد الشرطة الموسيقار محمد رحيم انا بحبك.

وجاء سبب تأجيل صلاة الجنازة والدفن هو التشكك في شبه جنائية وأن سبب الوفاة غير طبيعي، حيث أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن هناك زرقة في الوجه ونفخ في البطن بجانب خدوش وكدمات في الوجه والجسم، لذلك ترك الأمر بتحريات المباحث لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

وبعد أن قامت النيابة بالتحقيق مع زوجته وشقيقه وسائقه الخاص، أمرت النيابة بنقل جثمان الملحن محمد رحيم لمشرحة زينهم لإجراء الكشف الطبي وبيان الشبهة الجنائية.

ويعتبر محمد رحيم هو من أكبر ملحنين وموزعين مصر كانت بداية أعماله اغنية "وغلاوتك" مع عمرو دياب في البوم "عودوني" سنة 1998 ولحن أغاني كتير منها "يونس لمحمد منير و"الليالي" لنوال الزغبي و"ولا على باله" لعمرو دياب، و"ليه بيفكرونى" لمحمد محى و"اجمل احساس" اليسا وغيرهم كتير.