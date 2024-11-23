نجوم الفن يحولون منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب والدة مي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - قام نجوم الفن بتحويل منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب والدة الفنانة مي عز الدين، الذي توفيت مساء أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، الذي اضطرها إلى المكوث داخل إحدى المستشفيات لفترة طويلة.

تامر حسني ينعي والدة مي عز الدين

وكتب تامر حسني كلمات مؤثرة تعبر عن حزنه لوفاة والدة مي عز الدين، عبر خاصية الاستوري بـ «إنستجرام»: «مش عارف أقول إيه ولا إيه عن طيبة الست العظيمة دي، والدة مي عز الدين، ربنا يصبرك يا مي ويرفع من قدر والدتك عنده، راحت عند اللي أحن مننا كلنا عليها. نسألكم الدعاء لها بالرحمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»

هند صبري تنعي والدة مي عز الدين

نعت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، والدة الفنانة مي عز الدين، وشاركت صورة وعلقت عليها قائلة: «إنّا لله وإنّا اليه راجعون، خالص العزاء لصديقتي وزميلتي مي عز الدين في وفاة والدتها الغالية السيدة مها، كانت امرأة لطيفة ومجاملة وروحها حلوة ربنا يرحمها ويصبّرك يا مي».

خالد سرحان ينعى والدة مي عز الدين

وعبر الفنان خالد سرحان، عن بالغ حزنه على وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خالص عزائي في وفاة والدة مي عز الدين».

منة فضالي تنعي والدة مي عز الدين

ونشرت الفنانة منة فضالي، عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، منشور تعلن فيه وفاة والدة الفنانة مي عز الدين، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، حبيبتي ربنا يصبرك قلبك ويرحمها برحمته ربنا يقويكِ على فراقها، في ذمة الله والدة صديقتي مي عز الدين».

مي كساب تنعى وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

كما نعت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، والدة الفنانة مي عز الدين، قائلة: «البقاء لله نسألكم الفاتحة والدعاء، الله يرحمها ويصبر قلبك على فراقها».

هنادي مهنا ونهال عنبر

وكتبت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابه على «إنستجرام»: «ربنا يرحمها، ادعوا لها، وربنا يصبر قلبكِ يا مي»، بينما قالت نهال عنبر على «إنستجرام»: «البقاء لله يا حبيبتي، ربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر قلبكِ، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ودعواتكم لمي بالصبر والسلوان».

وفاة والدة مي عز الدين

ورحلت والدة مي عز الدين عن عالمنا أمس الجمعة 22 نوفمبر، بعد صراع طويل مع المرض، حيث عانت منذ سنوات من مرض الكلي، وكانت تخضع لجلسات غسيل كلوي بصفة دورية.