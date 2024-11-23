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مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ترفع شعار Sold out حتى آخر يوم عرض في موسم الرياض

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أحمد جودة - القاهرة - مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ترفع شعار Sold out حتى اخر يوم عرض في موسم الرياض

مسرحية ألف تيتة وتيتة
مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

 

 

نفدت تذاكر مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة النجم أكرم حسني، على مدار الخمسة أيام التى تعرض فيهم حاليًا ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث رفعت شعار Sold out منذ أول يوم عرض فى 21 نوفمبر وحتى 25 من نفس الشهر ذاته.

 

وكانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تصدرت تريند موقع التدوينات "إكس" بالسعودية، قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة، على مسرح العلى، والتي يتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، من يوم 21 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.

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مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ترفع شعار Sold out حتى اخر يوم عرض في موسم الرياض
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أبطال مسرحية أكرم حسني الجديدة

ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب أكرم حسني، كلّ من بيومي فؤاد، ميرنا جميل، مصطفى غريب، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، وهي من تأليف أحمد سعد والي، طه زغلول، مهاب حسين، إخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة"

قصة مسرحية "ألف تيتة وتيتة"
 


وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة وإنقاذ الجميع

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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