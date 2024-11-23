انت الأن تتابع خبر بوسي: لا أقلّ موهبة عن شيرين وأنغام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في تصريحات نارية، أكدت المطربة المصرية بوسي أنها لا تقل موهبة وإمكانات صوتية عن كبار رموز الغناء النسائي مثل عبد الوهاب، أنغام، وآمال ماهر. وأضافت أنها تعرضت لتجارب قاسية حالت دون حصولها على المكانة التي تستحقها في الساحة الفنية.



رغم الشهرة الواسعة التي حققتها بوسي في مجال الأغنية الشعبية، أوضحت في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد القس أنها لو كانت حياتها تسير بشكل طبيعي، لكانت حققت المزيد من الإنجازات. وقالت: "عندي الموهبة والقدرة نفسها، لكن الظروف التي مررت بها كانت أصعب."



وفي لحظة مؤثرة، انهارت بوسي باكية أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، التي فقدتها وهي في سن الـ16، مشيرة إلى أن وفاتها حرمتها من السند والحنان. وقالت: "ناقصني السعادة والراحة، أنا عانيت بعد وفاتها. كل البلاوي اللي حصلت في حياتي كانت بعد موتها." وأضافت: "أمي كانت السند والحنية في الدنيا، وكانت تعوضني عن غياب أبي رغم أنه كان لسه عايش."



تطرقت بوسي إلى تفاصيل زواجها الأول الذي وصفته بـ"الكابوس"، مشيرة إلى أنها كانت على وشك الانتحار بسبب ما تعرضت له من معاناة. وأضافت: "حياتي كانت في قمة السواد والتعاسة، يا إما أنتحر أو أقتل، لكن ربنا رحمني."



ورغم هذه الصعوبات، أكدت بوسي أنها تمكنت من تخطي المحن التي مرت بها دون اللجوء إلى المهدئات أو الحبوب المساعدة على النوم، قائلة: "بعد كل المشاكل اللي شفتها في حياتي، كويس إني لسه بعقلي وبفكر."



يُذكر أن بوسي قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "زيه تاني"، التي حققت انتشاراً واسعاً بين جمهورها، كلمات حسام حسن، ألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف .