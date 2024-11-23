انت الأن تتابع خبر سبب تغيب الفنانة مى عز الدين جنازة والدتها من كنيسة الملاك ميخائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تغيب الفنانة مى عز الدين جنازة والدتها من كنيسة الملاك ميخائيل.. تمت مراسم تشييع جنازة والدة الفنانة مي عز الدين من كنيسة الملاك ميخائيل في مساكن شيراتون، بحضور عدد من الفنانين، حيث كان في مقدمة الحضور النجم تامر حسني، و الفنانة هنادي مهنا، و الفنان أحمد عصام، و الفنانة رنا رئيس، و الفنان طارق صبري، ومهندس الصوت هاني محروس، والفنانة إيمي سالم.

انهيار الفنانة مى عز الدين وتعرضت لأزمة نفسية

ولم تتمكن مي عز الدين من حضور جنازة والدتها، حيث أفاد مصدر مقرب أنها تعرضت لأزمة نفسية وانهيار عصبي نتيجة فقدان والدتها، مما استدعى إعطاءها حقن مهدئة، و هو ما أدى إلى غيابها عن مراسم التشييع.

تمت مراسم تشييع جنازة والدة الفنانة مي عز الدين اليوم من كنيسة الملاك ميخائيل في منطقة الشيراتون، بعد أن توفيت أمس بعد معاناة طويلة مع المرض.

الفنان تامر حسني أول من حضر حنازة والدة الفنانة مى عز الدين

وكان الفنان تامر حسني أول من حضر، كما حرص على التواجد أيضًا كل من الفنان طارق صبري، والفنان أحمد عصام، والفنانة هنادي مهنا.

**وفاة والدة الفنانة مي عز الدين**