نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين الحصري: والدي رفض تقاضي أجر مادي عن تسجيلاته الصوتية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ياسمين الحصري ابنة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله، إن والدها قرأ القرآن الكريم في الكونجرس الأمريكي بعدما كان ضمن وفد مشيخة الأزهر، لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وخلال الزيارة افتتح جميع اللقاءات بتلاوة آيات الذكر الحكيم.

وأوضحت ياسمين الحصري خلال استضافتها عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتين مني عبدالغني وإيمان عزالدين، أن جدها لأبيها كان قد رأى رؤية غامضة قبل ولادة والدها الشيخ الحصري قائلة: "رأى عنقود عنب يتدلى من ظهره والناس يأكلون منه دون أن ينقص وعندما طلب تفسير الرؤية، علم أن ابنه سيصبح قارئًا للقرآن وسيستفيد الناس من علمه".

وأضافت ياسمين الحصري أن والدها أول من سجل المصحف المرتل بصوته رغبة منه الحفاظ على القرآن بعدما رصد قيام شخص في أحد الدول العربية بإصدار نسخة من القرآن بها تحريف، مؤكدة أن والدها رفض تقاضي أجر مادي على تسجيلاته الصوتية للقرآن الكريم.



