صورة.. هند صبري تنعى والدة مي عز الدين

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، والدة الفنانة مي عز الدين، وذلك بعدما رحلت عن عالمنا مساء أمس الجمعة متأثرة بأزمة صحية.

هند صبري تنعى والدة مي عز الدين

وشاركت هند صبري، صورة مي عز الدين، ووالدتها، وعلقت: «إنّا لله وإنّا اليه راجعون، خالص العزاء لصديقتي وزميلتي مي عز الدين في وفاة والدتها الغالية السيدة مها، كانت امرأة لطيفة ومجاملة وروحها حلوة ربنا يرحمها ويصبّرك يا مي».

وفاة والدة مي عز الدين

وتُوفيت والدة الفنانة مي عز الدين، في الساعات الأخير من أمس الجمعة الموافق 22 نوفمبر، بعد صراع مع المرض دام طويلًا، والذي اضطرها خلال الفترة السابقة، أن تمكث داخل أحد المستشفيات لمدة طويلة.

آخر أعمال هند صبري

وكان آخر أعمال هند صبري هو مسلسل "مفترق طرق" والذي تدور أحداثه حول شخصية "إليسيا" التى تجسدها الفنانة هند صبرى حيث تقوم بدور زوجة مطيعة لزوجها الذى يجسده ماجد المصرى ويعمل فى مهنة المحاماة ويدخل السجن بسبب فضيحة جنسية مما تفتح عليه الباب للتحقيق فى عديد من قضايا الفساد التى ارتكبها، فتضطر زوجته للعمل فى مهنة المحاماة للدفاع عنه.

كما شاركت في مسلسل البحث عن علاء 2، الذي يتكون المسلسل من 6 حلقات فقط، ويستكمل أحداث الجزء الأول وتدور أحداثه حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبد الصبور، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري، بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

وأيضا شاركت في فيلم "فضل ونعمة"،والذي عرض منذ فترة علي شاشة السينما، وشاركها البطولة الفنان ماجد الكدواني، وعرض الفيلم بالسينمات في 2022 وتدور الأحداث حول زوجين يتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما مع تتابع الأحداث.