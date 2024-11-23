نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غروب شمس محمد رحيم ولغز الرحيل المفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الملحن محمد رحيم بشكل مفاجئ، وقد أعلن عن الوفاة شقيقه وذلك بعد تعرضه لعدة أزمات صحية، وقد تم تأجيل الجنازة أكثر من مرة.

وجاء سبب تأجيل صلاة الجنازة والدفن هو التشكك في شبهة جنائية وأن سبب الوفاة غير طبيعي، حيث أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن هناك زرقة في الوجه ونفخ في البطن بجانب خدوش وكدمات في الوجه والجسم، لذلك ترك الأمر بتحريات المباحث لتحديد السبب الحقيقي للوفاة.

من هو محمد رحيم:

ويعتبر محمد رحيم هو من أكبر ملحنين وموزعين مصر كانت بداية أعماله اغنية "وغلاوتك" مع عمرو دياب في البوم "عودوني" سنة 1998 ولحن أغاني كتير منها "يونس لمحمد منير و"الليالي" لنوال الزغبي و"ولا على باله" لعمرو دياب، و"ليه بيفكرونى" لمحمد محى و"اجمل احساس" اليسا وغيرهم كتير.

وتميز خلال مسيرته الفنية الحافل بتميزه في الألحان والأعمال التي يقدمها، قدم أكثر من 50 أغنية مع أشهر مطربي الوطن العربي.

وعلى هذا الأمر أمرت النيابة العامة النيابة استدعاء أنوش كوتا زوجة الراحل محمد رحيم للتحقيق معها، في أسباب الوفاة، ولم يتم تحديد موعد الدفن حتي الآن.

أزمة محمد رحيم الصحية:

ويذكر أن تعرض تعرض الملحن محمد رحيم مؤخرًا لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب، وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلًا: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل، وربنا

شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا.