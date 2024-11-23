"شقيق علاء ولي الدين: "فرحان بترميم 'قشر البندق' والمنصات أثرت على السينما" (حوار)

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أحمد جودة - القاهرة - شقيق الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين، الذي يُعتبر واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في السينما المصرية. يحمل معتز في قلبه إرثًا فنيًا كبيرًا تركه شقيقه، ويسعى دائمًا للحفاظ على ذكرى علاء وتكريم مسيرته الفنية. رغم أن معتز ليس ممثلًا، إلا أنه دائم الحضور في المناسبات الفنية والسينمائية التي تكرّم شقيقه، ويحرص على مشاركة الجمهور قصصًا وحكايات عن علاء ولي الدين، مما يساعد في إبقاء ذكراه حية في قلوب محبيه.

حاور دوت الخليج الفني شقيق الفنان علاء ولي الدين “معتز” عن اختيار فيلم قشر البندق للترميم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعن أهمية الفيلم وغيره من الأمور الأخرى، وإليكم نص الحوار:-

ما شعورك عندما علمت بترميم الفيلم؟

كنت سعيدًا جدًا عندما علمت أن مهرجانًا كبيرًا ودوليًا مثل مهرجان القاهرة السينمائي يهتم بترميم الأفلام ويخصص لها عرضًا خاصًا على السجادة الحمراء. هذا أمر رائع حقًا ويُظهر التقدير الكبير للأفلام المرممة، وهو ما نتوقعه من مهرجان دولي بهذا الحجم. أشكر إدارة المهرجان على هذا الجهد، وأتمنى أن يتم ترميم جميع الأفلام المصرية القديمة، لأننا بحاجة لأن يتعرف الجيل الجديد على الأفلام المصرية التي تركت أثرًا عميقًا في نفوسنا وما زالت تؤثر فينا حتى اليوم.

هل تعتقد أن عرض فيلم "قشر البندق" من جديد سيجذب أجيالًا جديدة؟

بالتأكيد. خذي في الاعتبار أن الشباب اليوم يتعرضون للمحتوى عبر المنصات الرقمية، والتي أصبحت تسيطر بشكل كبير. لكن نحن من جيل أقدم قليلًا، اعتدنا على مشاهدة الأفلام في التلفزيون أو الذهاب للسينما للاستمتاع بها. ورغم أن المنصات الرقمية أثرت على السينما، إلا أنني أعتقد أن من الضروري للجيل الجديد أن يتعرف على تراثه السينمائي. لدينا تراث سينمائي مصري غني جدًا.

حدثنا عن الفيلم وأجواءه؟

الفيلم كان مليئًا بالأجواء المرحة والبهجة، بفضل الأداء المميز لـ علاء ولي الدين وعبقرية المخرج خيري بشارة، الذي يتميز بروح الدعابة الخفيفة. كانت هناك حالة من السعادة التي يشعر بها الجميع خلال التصوير، وهذا ما جعل الفيلم تجربة جميلة ومميزة في السينما المصرية.