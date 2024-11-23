نجوم الفن يحولون منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب محمد رحيم

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أحمد جودة - القاهرة - نجوم الفن يحولون منصات السوشيال ميديا لسرداق عزاء بسبب الملحن محمد رحيم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

تامر عاشور ينعى محمد رحيم

نعى تامر عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، الملحن محمد رحيم، وشارك صورة معلقا عليها قائلا: «إنا لله وإن اليه راجعون، والله ما مصدق وحزين حزن شديد جدا على فراق الاخ والصديق الفنان الكبير محمد رحيم ألم وصدمة كبيرة الحقيقة يارب يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

عمرو دياب ينعى محمد رحيم

وكتب عمرو دياب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنعي ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

رنا سماحة تنعى محمد رحيم

وعلقت رنا سماحة علي وفاة الملحن محمد رحيم، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»؛ قائلًا: «قولولي إنه مش حقيقي، اه يا قلبي..انا لله وانا اليه راجعون ربنا يرحمك ويغفرلك ويحسن اليك، كنت ونعم الإنسان والفنان والقدوة والصديق، مش قادرة استوعب الخبر استغفر الله، ادعوا للاستاذ محمد رحيم بالرحمة والمغفرة ربنا يصبر قلب زوجته».

لطيفة تنعى محمد رحيم

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، صورة لها مع الملحن محمد رحيم، وعلقت: "وجعت قلبي يا رحيم ده أنا لسه مكلماك ومتفقين على شغل، ربنا يرحمك ويصبر أهلك ويصبر كل محبيك على فراقك، كنت فنان ومبدع وإنسان جميل وقلبك حلو، الله يرحمك".

محمد حماقي ينعى محمد رحيم

كما قام محمد حماقي بنعي الملحن محمد رحيم، عبر حسابه على «فيس بوك»، وكتب: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاة محمد رحيم خبر صادم لينا كلنا، كنت أخ وصديق وفنان مبدع، والأهم من ده كله إنسان طيب وراقي، هتفضل عايش جوانا يا رحيم، ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبرنا ويصبر أهلك وأحبابك على فراقك.. أرجوكم الدعاء».

خالد جلال ينعى محمد رحيم

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة، الملحن محمد رحيم، وكتب عبر حساباته بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي: «لقد فقدنا نغمة موسيقية متفردة، قدمت العديد من الأصوات الغنائية والعربية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

وفاة محمد رحيم

ورحل عن عالمنا، خلال الدقائق الماضية الملحن الكبير محمد رحيم، عن عمر ناهز 45 عامًا، وذلك إثر تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة.