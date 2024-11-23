نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانيا محمود ياسين: " بشكر أستاذ حسين فهمي على دعمه للتراث وأتمنى قشر البندق يبان حقه لأنه أتظلم" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فنانة متميزة تنتمي إلى عائلة فنية عريقة. هي ابنة النجم الكبير محمود ياسين، الذي يُعد أحد أبرز نجوم السينما والدراما المصرية. بدأت مشوارها الفني بخطى ثابتة، ونجحت في تقديم أدوار متنوعة في السينما والتلفزيون، مما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة. تتميز رانيا بقدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة والدور الذي يتطلب أبعادًا نفسية متنوعة، مما جعلها واحدة من الفنانات اللواتي تركن بصمة واضحة في المشهد الفني المصري.

تسعى دائمًا إلى تقديم أعمال ذات قيمة فنية وأخلاقية، وتؤمن بأهمية دور الفن في توعية المجتمع وتسليط الضوء على القضايا المهمة. بالإضافة إلى مشوارها الفني، فهي معروفة بمواقفها الإنسانية والداعمة لصناعة السينما المصرية، وتسعى دائمًا للحفاظ على التراث الفني وتقديم الأفضل لجمهورها، حديثنا عن الفنانة رانيا محمود ياسين

حاور دوت الخليج الفني الفنانة رانيا محمود ياسين عن شعورها بترميم فيلم قشر البندق واختيار مهرجان القاهرة السينمائي له، وعن أعمالها المقبلة وإليكم نص الحوار:-

شعوركِ عندما علمتِ أن فيلم "البندق" سيتم ترميمه؟

الحمد لله، أشكر الله على أن هذا الفيلم أخيرًا يأخذ حقه بعد كل هذا الوقت. أشكر جميع القائمين على مهرجان القاهرة السينمائيعلى اهتمامهم الكبير وعلى التغطية الإعلامية المميزة التي تم تخصيصها للفيلم. كما أشكرهم على عرض الفيلم في سينما الهناجر. وأوجه شكرًا خاصًا للأستاذ حسين فهمي على دعمه الكبير للسينما المصرية واهتمامه بالحفاظ على التراث السينمائي، خاصة الأفلام الهامة التي قد لا يعرف عنها الكثير من الناس شيئًا، أو الأفلام القديمة التي لا يعرفها الجيل الجديد.

أتمنى من الله أن يستعيد هذا الفيلم حقه، لأنه تعرض للظلم عندما تم عرضه على قنوات مشفرة، مما جعل الكثير من الناس لا يشاهدونه بشكل جيد. هذا الفيلم قدم جيلًا كاملًا، وهذه حقيقة والله، لا أقول ذلك من فراغ. وأتمنى أن يُعجب الفيلم جميع من يشاهدونه الآن، خصوصًا الشباب الذين لم تتح لهم الفرصة لمشاهدته من قبل.

هل تعتقدين أن الترميم يمكن أن يساهم في إطلاق جديد للأفلام الكلاسيكية القديمة؟

نعم، أكيد، هذا أمر مهم جدًا. يجب علينا الحفاظ على التراث السينمائي ومشاهدة الأفلام الكلاسيكية القديمة، وخاصة تلك التي لم تأخذ حقها في الوقت المناسب مثل فيلمي. لا أريد أن أصفه بأنه فيلم "قديم"، لكنه بالفعل فيلم لم يأخذ فرصته الكاملة في المشاهدات. أتمنى أن يلقى الآن التقدير الذي يستحقه من الجمهور بشكل جديد.

هل سنراكِ في رمضان القادم؟

نعم، لدي مسلسل سيُعرض في رمضان، لكن لن أستطيع الكشف تفاصيله الآن.