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أحمد جودة - القاهرة - هند عبد الحليم تشعل الأجواء بإطلالة ساحرة تخطف القلوب في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت الفنانة هند عبد الحليم، على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 45، وذلك بعد مرورها بوعكة صحية كبيرة، ولقد شاركت جمهورها على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، بعض الصور التي تألقت بإطلالة ساحرة وأنيقة خطفت الأنظار عند وصولها المهرجان.

إطلالة الفنانة هند عبد الحليم

أطلت هند عبد الحليم، بفستان أنيق طويل باللون البني بقصة جديدة ومميزة حيث كان بأكمام طويلة ويتبع قصة الكب مع الهيكول عند الرقبة، ومن الناحية الجمالية أعتمدت على الميكب الهادئ الذي يبرز جمال ملامح وجهها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها بطريقة جذابة جعلت الجمهور يتفاعل معها ومع إطلالتها.



حيث اختارت هند تصميمًا يجمع بين البساطة والفخامة، مما أعطت إطلالتها طابعًا خاصًا، مما جعلها تتألق بين النجوم الحاضرين بالمهرجان.

الجميلة هند عبد الحليم



نبذة عن الفنانة هند عبد الحليم



تعد هند، ممثلة مصرية، شاركت في عروض نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع شبكة تليفزيون النهار، حصلت على جائزة المهرجان القومي للمسرح أحسن ممثله عن دورها في مسرحية هنا انتيجون عام 2015، وشاركت في مسرحية يوم أن قتلوا الغناء تأليف محمود جمال، وكان أول ظهور لهند في الدراما التليفزيونيه في مسلسل الكابوس عام 2015، وحققت نجاحًا كبيرًا وأثبتت نفسها حتى وصلت لما عليه الآن.



آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم

يذكر أن آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، ويشارك في بطولة المسلسل كلًا من: سلمى أبو ضيف، ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، إنتصار، فرح يوسف، إسلام إبراهيم، إلهام صفي الدين، هند عبد الحليم، شيماء الشريف، جلا هشام، أحمد فهيم، إنعام سالوسة، يوسف عمر، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف: سمر طاهر، وإخراج: ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي مليئ بالإثارة عن قصة حقيقية حول "شيماء"، وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة، تعاني من الفقر، تحاول هي وشقيقتها تخطي تلك الحياة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فهي مهووسة بموقع الـ "تيك توك"، حيث تقع لهما العديد من الأمور المشوقة، وتتوالى الأحداث، والجدير بالذكر أن مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" حقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه في النصف الأول من السباق الرمضاني 2024، وهو من نوعية مسلسلات ال 16 حلقة.