يوم ترفيهي لذوي الهمم في احتفالات الثقافة بعيد الطفولة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - استقبل مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بالزيتون، يوم ثقافيا فنيا، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة باشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، احتفالا بعيد الطفولة.

تضمن اليوم عرضا فنيا لفرقة النيل للآلات الشعبية، قدمت باقة متميزة من أغاني الفن الشعبى بمصاحبة آلات المزمار والطبول ومنها "بسم الله، على ورق الفل، مصر يا جنة نعيم، طيب طيب، حبيبي يا ولدي، مصر الحياة" بقيادة المدربة منال إبراهيم.

الفعاليات أقامتها الإدارة العامة للتمكين الثقافى برئاسة الدكتورة هبة كمال، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، في سياق أجندة فعاليات حافلة تقدمها هيئة قصور الثقافة احتفالا بعيد الطفولة.

ونظمت هيئة قصور الثقافة أكثر من 200 فعالية ثقافية وفنية متنوعة بالقاهرة وجميع المحافظات على مدار الأسبوع الماضي احتفالا بعيد الطفولة وفي ضوء برامج التوعية التثقيفية واكتشاف ودعم الموهوبين والأنشطة المقدمة لطلبة المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأنشطة القوافل والمشروع الثقافي للإسكان البديل وغيره من الفعاليات.