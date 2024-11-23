وزارة الثقافة تنظم حفلا لروحانيات الإنشاد فى معهد الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - فى إطار فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لإعلاء القيم الإنسانية تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا تحييه فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك فى الثامنة مساء الأحد ٢٤ نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج العديد من الأناشيد والإبتهالات الدينية منها نعمة من جلائل الألاء وسبحانك الله لـ مرسى الحريرى ، دعونى اناجى حبيبى ،النبى صلوا عليه من التراث الدينى ، صلينا الفجر فين لـ حسين فوزى ، النبى عربى لـ سيد إسماعيل ، يا منى عينى لـ أحمد عبد الله ، طلعة المشهد من التراث الصوفى ، القلب يعشق كل جميل ، حديث الروح لـ رياض السنباطى ، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد ، خشوع لعمار الشريعى ، مولاي لـ بليغ حمدى ، صلاة ربى لحسام صقر ، ختام الأنبياء لـ جمال سلامة ، تعال الله وأننى آمنت بالله وأسماء الله الحسنى للشيخ سيد مكاوى ، أداء المنشدين حسام صقر ، سماح عباس ، ولاء رميح ، أحمد العمرى ، إبراهيم فاروق ، محمد عبد الحميد ، محمد حسين وأشرف زيدان .

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة فى عام ١٩٧٢ وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام ١٩٧٣ بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، شاركت فى إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.