باهر النويهي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن أصعب مشاهده في مسلسل "6 شهور"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان باهر النويهي، عن أصعب مشهد له خلال مشاركته في مسلسل “6 شهور” بدوره “حسام”، ووجه الشكر للمؤلفين القائمين بالعمل، معبرًا عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، والذي عرض عبر منصة WATCH IT.

وقال باهر النويهي لـ “دوت الخليج الفني”: “أصعب مشهد كان على الروف مع نور النبوي وأنا بقوله “إني تعبت” وناس كتير كلمتني عنه وأنا حبيت أنهم قالولي أنه بيعبر عنهم جدًا، وأنا حابب أشكر المؤلفين عمرو أبو زيد وأحمد هشام على الكتابة العظيمة للمسلسل والمشهد ده بالذات".

وتابع: “لإنه كان لمسني لأن في فترة من الفترات في شغلي عامةً مش في الـ real estate، فكنت حاسس المشهد جدًا وكنت خايف منه، لأنه فكرة أنك بتطلعي مشاعر صادقة توصل للناس ومشهد حقيقي ده بيكون صعب جدًا".

وأضاف:“أنا كل يوم كنت بتدرب على المشهد وأسمعه لنفسي وأذاكر وأشوف المشاعر جوا المشهد وكنت بمثله قدام صحابي فممكن يدوني تعليق يقولوا لي مثلًا محتاجين نعمل كذا”.

قصة مسلسل “6 شهور”

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة، ويقدم نور النبوي خلال الأحداث شخصية "مراد" موظف في شركة عقارات، يحاول اكتساب ثقة مديره لثبته في الوظيفة وبناء عليه تحقيق التارجت 25 مليون في 6 شهور ويكون فى منافسة مع نور إيهاب.



تفاصيل مسلسل 6 شهور



يتكون مسلسل "6 شهور" من 10 حلقات، ويضم طاقمًا مميزًا من الفنانين إلى جانب نور النبوي، من بين هؤلاء الفنانين: مراد مكرم، محمد عبد العظيم، سلوى محمد علي، ميشيل ميلاد، محمود حافظ، عمرو وهبة، باسم موريس، بسمة نبيل وغيرهم. المسلسل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج مصطفى سولي، وإنتاج شركة أروما.