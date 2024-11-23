بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تواسي مي عز الدين في وفاة والدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إسعاد يونس على مواساة الفنانة مي عز الدين في وفاة والدتها، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض، حيث كانت قد دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية، وتلقت جلسات غسيل كلى.

حيث نشرت إسعاد يونس صورة مي عزالدين ووالدتها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، معلقة:"خالص التعازي للصديقة الفنانة مي عز الدين في رحيل الوالدة الغالية، ربنا يسعد روحها في الجنة ويصبرك على الفراق يا مي".

إسعاد يونس تنعي مي عز الدين في وفاة والدتها

آخر أعمال النجمة إسعاد يونس الدرامية

يذكر أن آخر أعمال إسعاد يونس، مسلسل "تيتا زوزو"، الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



طاقِم عمَل مسلسل "تيتا زوزو"

مسلسل "تيتا زوزو"، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.

آخر أعمال النجمة إسعاد يونس السينمائية

وكانت آخر أعمال النجمة إسعاد يونس فيلم " عصابة عظيمة"، الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائية، خلال شهر يناير الماضي، وشارك في بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

قصة فيلم "عصابة عظيمة"

دارت أحداث فيلم "عصابة عظيمة" في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.