بهذه الكلمات.. عمرو دياب ينعي الملحن محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان عمرو دياب الملحن محمد رحيم، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ45 عامًا.



وكتب عمرو دياب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنعي ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم، خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

وانهالت التعليقات على منشور عمرو دياب من قبل متابعيه، إذ حرصوا على مشاركته الدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد الشاب، والدعاء لأسرته بالصبر والسلوان.

موعد جنازة محمد رحيم



في سياق متصل، أعلنت أسرة الملحن الراحل محمد رحيم، عن موعد ومكان الجنازة على فيسبوك ومن القرر أن تقام الآن بمسجد الشرطة في أكتوبر.



محمد رحيم تعاون مع عمرو دياب ألبوم «عودوني» عام 1998 من خلال أغنية «وغلاوتك» وكانت أول ألحانه بعمر التاسعة عشر، وكذلك ألبوم «أكتر واحد» عام 2001 باللحن الشهير «حبيبي ولا على باله» حيث كان لم يبلغ الثانية والعشرين.