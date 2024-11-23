نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادات كبيرة من جمهور مهرجان القاهرة السينمائي بمسلسل "موعد مع الماضي" وبداية العرض 6 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد مسلسل “موعد مع الماضي” على اشادات كبيرة مع عرض أول حلقتين منه ضمن فعاليات الدورة ال 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وهو العرض الذي رفع شعار كامل العدد رغم إقامته في المسرح الكبير والذي يتجاوز ال١٢٠٠ مقعد بحضور صناعه وأبطاله، وسيبدأ عرضه عبر المنصة يوم ٦ ديسمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي



المسلسل من إنتاجات نيتفليكس الجديدة وقام بدور الإنتاج التنفيذي المنتج المعروف محمد مشيش.

فريق عمل موعد مع الماضي



"موعد مع الماضي" بطولة النجوم اسر ياسين وصبا مبارك ومحمد ثروت وشيرين رضا والكثير من النجوم

تدور أحداث المسلسل الذي يمتد على ثماني حلقات، في مصر؛ عن يحيى حيث يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل. المسلسل لا يكتفي بإبقاء المشاهدين في حالة توتر دائم، بل يجعلهم يتساءلون باستمرار: إلى أي مدى يمكننا الهروب من ماضينا؟.

المسلسل من الإنتاجات الجديدة نيتفليكس، وتنفيذ المنتج محمد مشيش، وإخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).