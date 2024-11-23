نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور ناعيًا محمد رحيم: "والله ما مصدق وحزين حزن شديد جدًا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر عاشور على نعي الملحن محمد رحيم، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من ساعات اليوم السبت الموافق 24 نوفمبر، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور الفنان تامر عاشور

حيث علق تامر عاشور على منشوره قائلًا: "إن لله وإن إليه راجعون.. والله ما مصدق وحزين حزن شديد جدًا على فراق الأخ والصديق الفنان الكبير محمد رحيم".

وتابع: "ألم وصدمة كبيرة الحقيقة يارب يرحمه ويسكنه فسيح جناته".

تامر عاشور ينعي وفاة الملحن الكبير محمد رحيم

آخر أعمال محمد رحيم



يشار أن آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

آخر أعمال تامر عاشور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب"

كلمات أغنية "وداع وداع" لتامر عاشور

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك



أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب