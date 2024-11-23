تعرف على موعد جنازة الملحن محمد رحيم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الملحن محمد رحيم، تريند محرك البحث “جوجل” بعد رحيله في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وأعلنت زوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة منذ قليل عن موعد ومكان جنازته بعد تأجيلها، حيث كان من المقرر تشييع جثمانه لمثواه الأخير بعد صلاة الظهر.

كتبت أنوسة كوتة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا أعلنت من خلاله عن موعد جنازة زوجها الملحن الراحل محمد رحيم، قائلة: "صلاة الجنازة بعد العصر بمسجد الشرطة أكتوبر حبيبي ونور عيني، حعيش إزاي من بعدك".

تامر حسني يعلن تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني، قد أعلن صباح اليوم عن موعد جنازة الملحن محمد رحيم، حيث كتب من خلال خاصية الاستوري على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام":"تم تأجيل صلاة جنازة الفنان محمد رحيم، صلاة الجنازة ليست اليوم وسيعلن عن موعدها أخوه الأستاذ طاهر رحيم".

أسباب تأجيل جنازة الملحن الراحل محمد رحيم

ومن أسباب تأجيل جنازة الملحن الراحل محمد رحيم إجراء رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات وفاته، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.