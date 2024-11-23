خالد سرحان لـ "دوت الخليج الفني":"شخصية حسن في المداح الجزء الخامس فيها تطور رهيب"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان خالد سرحان عن تفاصيل مشاركته في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بطولة الفنان حمادة هلال، المقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025.

وقال خالد سرحان في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني":"في تطوير في كل الشخصيات لإن مينفعش تبقى ماشية على نفس النمط، في شخصيات جديدة بتظهر، وأحداث جديدة بتحصل، عشان كده في تطور رهيب في كل الشخصيات".

خالد سرحان

آخر أعمال خالد سرحان

ويذكر آن آخر أعمال خالد سرحان الفنية، هو مشاركته في الجزء الرابع من مسلسل "المداح"، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "المداح 4"

وشارك في بطولة مسلسل "المداح 4" عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، محمد دياب، سهر الصايغ، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.