حسين فهمي: الشهرة أثرت على حياتي الشخصية وعلاقتي بأولادي.. فيديو

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان حسين فهمي، أن الشهرة أثرت على حياته الشخصية وعلاقته مع أولاده، حيث أصبح من الصعب الخروج معهم في مكان عام.

تصريحات حسين فهمي مع الإعلامية شيرين سليمان

وأضاف حسين فهمي مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: «الشهرة أثرت على علاقتي بالناس المحيطين منّي، وأولهم أولادي مكنتش عارف اتبسط بيهم ولا هم عارفين يتبسطوا معايا، كنت حابب أخدهم جنينة الحيوانات معرفتش، دخلنا الجنينة لمدة ديقتقين وخرجنا تاني، الناس هجمت عليا».

وتابع حسين فهمي، قائلًا: «كنت أحب جدًا ابقى موجود معاهم وهم بيتعلموا ركوب العجل، أو بيتعلموا السباحة، مقدرتش لإني في حدود ضيقة ببقى موجود لإني طول الوقت محاط بجمهور كبير، وهذا شئ جمل حيته جدًا، لكنه آثر على حياتي الشخصية».

وأكد حسين فهمي، خلال اللقاء على أن الحركة السينمائية في مصر متميزة جدًا، على الرغم من مرورها بكبوات بالإضافة إلى فترات هبوط وصعود، ولكن دائمًا في صعود خلال الفترة الماضية، ومع دخول التكنولوجيا استطاعنا الإستفادة منها بشكل كبير في صناعة السينما، بالإضافة إلى وجود كتّاب سيناريو ومخرجين شباب متميزين جدًا، إلى جانب المخرجين السابقين.

عدد الأفلام التي تم ترميمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

وأوضح حسين فهمي، أنه قام بترميم 10 أفلام سينمائية من فترة الأبيض والأسود وتم عرضها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45.