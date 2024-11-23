سبب ارتباك يسري نصر الله خلال تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث المخرج يسري نصر الله عن شعوره بالارتباك خلال استلامه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحًا أنه كان حريصًا على التعبير عن رسالة محددة.

يسري نصر الله

أبرز تصريحات يسري نصر الله

أضاف يسري نصر الله خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي: "كتبت كلمة للمهرجان وقرأتها على أختي ناهد، فقالت لي: هذا ليس أنت، لأنك عادة ترتجل. لكني شعرت بأن هذه المناسبة لا تحتمل التنكيت أو الاسترسال، وكنت أرغب في قول شيء محدد مرتبط بالسينما، بعيدًا عن الحديث عن نفسي".

تكريم يسري نصر الله

أوضح "نصر الله" أن البعض قد يظن أن تكريمه يعني نهاية مرحلة العمل، لكنه يرى العكس، قائلًا: "أردت أن أؤكد أن هناك أشياء تمنحني الطاقة للاستمرار في صناعة الأفلام، رغم كل الصعوبات التي تواجه صناعة السينما في مصر. وأهم هذه الأشياء وجود صناع أفلام شغوفين يعملون بإصرار على النهوض بالسينما المصرية".

كما أشاد بالجيل الجديد من صناع السينما، مشيرًا إلى أن هذا العام شهد طرح مجموعة مميزة من الأفلام من توقيع شباب موهوبين، مما يجعله أفضل من العام الماضي على مستوى الإنتاج السينمائي.