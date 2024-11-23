انت الأن تتابع خبر خالد جلال ناعيا الملحن “محمد رحيم” : فقدنا نغمة موسيقية متفردة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، الملحن الموسيقي محمد رحيم الذي وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، تاركًا إرثا فنيا مميزا مع كبار النجوم .

وقال خالد جلال لقد فقدنا نغمة موسيقية متفردة، قدمت العديد من الأصوات الغنائية والعربية، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن الفنان محمد رحيم، قد تعاون مع العديد من المطربين المصريين والعرب، وقدم أعمالا غنائية شهيرة، ويعتبر من أبرز الملحنين في المرحلة الحالية .