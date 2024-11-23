انت الأن تتابع خبر فريق أمني يعاين شقة الملحن «محمد رحيم» بعد وفاته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقل فريق من مباحث الجيزة والطب الشرعي ورجال الادلة الجنائية، إلى شقة الملحن محمد رحيم، بمنطقة الهرم، بعد وفاته امس لإجراء معاينة للشقة، ومناظرة الجثمان، بعد أن حضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.

وتفحص الاجهزة الامنية بالجيزة ملابسات وفاة الملحن محمد رحيم للوقوف على ملابسات الواقعة وبيان مدى وجود شبهة جنائية في وفاته من عدمه.

وافاد تقرير مفتش الصحة بانه من خلال الكشف الظاهري تبين وجود انتفاخ بالجسد بسبب مرور أكثر من 24 ساعة على الوفاة، كما تبين وجود زرقة شديدة بالوجه وخروج دم من الأنف، ووجود خربشة بكف اليد اليمنى، مع وجود جرح بزاوية الفم اليسرى، واثار كدمات بالساق اليسرى.

وتلقت الاجهزة الامنية بالجيزة اخطارا بابلاغ شقيق الملحن محمد رحيم قسم الهرم باشتباهه في وجود شبهة جنائية بوفاة شقيقه.

وحضر شقيق الملحن إلى ديوان قسم شرطة الهرم، وأقر بأن هناك اشتباها فى وفاة شقيقه، وذلك بعد أن أظهر تقرير مفتش الصحة، أن هناك كدمات وسحجات فى جسده، عقب الكشف المبدئي عليه.