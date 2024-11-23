نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسين يكشف سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الشاعر تامر حسين عن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، والتي كان من المقرر تشييعها اليوم بعد صلاة الظهر، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

سبب تأجيل جنازة محمد رحيم

حيث كتب الشاعر تامر حسين، منشورا قال فيه:"تم تأجيل صلاة الجنازة لحين الانتهاء من تصريح الدفن".



وفاة محمد رحيم



ورحل عن عالمنا المطرب والملحن محمد رحيم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلن الشاعر والموزع عمرو الخضري نبأ وفاة رحيم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث كتب "الخضري": "لا حول ولا قوة إلا بالله وفاة الملحن الكبير محمد رحيم الله يرحمه ويغفر له".