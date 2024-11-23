نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد وفاته من هو المطرب والملحن محمد رحيم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النيابة العامة التحفظ على جثمان الملحن محمد رحيم، وذلك بعد ساعات قليلة من وفاته، حيث كان من المقرر إقامة صلاة الجنازة له عقب صلاة الظهر اليوم ولكن تم تأجيلها دون ذكر أسباب.

وفاة محمد رحيم

وقررت النيابة العامة تشريح جثة الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك بسبب وجود شبه جنائية في وفاته.

وكان من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر مباشرة، ولكن أعلن الفنان تامر حسني على حسابه على إنستجرام تأجيل صلاة الجنازة دون توضيح للسبب وراء هذا التأجيل، ما أثار الجدل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل الجمهور حول وجود شبة جنائية حول وفاة محمد رحيم.

جدير بالذكر أن محمد رحيم رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الـ45 عامًا.

وكان محمد رحيم قد تعرض لأزمة صحية في الفترة الماضية بعد إصابته بذبحة صدرية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات، وأجرى بعد ذلك عملية قسطرة، إلا أنه تماثل للشفاء، وقام بعدها بالعودة إلى المنزل وطرح أغنية جديدة.

من هو محمد رحيم؟

محمد رحيم الذي وافته المنية عن عمر 45 عامًا، كشف في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي، عن بداياته الفنية في عمر الـ16 عامًا عندما كان يدرس في المرحلة التمهيدية لكلية التربية الموسيقية، والتي كانت مع الفنان عمرو دياب من خلال أغنية «وغلاوتك»، وعلى الرغم من صِغر سنه إلا أنّه كان يشعر أنّه قد تأخر كثيرًا ليضع قدمه على بوابة الشهرة والنجومية: «كنت حاسس إني اتأخرت جدًا على البداية، لأنّ بعمل الألحان دي وبعزف على الآلات من سن 6 سنين، ففي سن 17 سنة كان عندي كم كبير جدًا وحاجات شرقي وغربي وعلى الجيتار والعود والبيانو، فكنت شايف إني اتأخرت، وخلاص بقى كفاية عايزين نحترف».