سر تصدر عمر زهران للتريند.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج عمر زهران ترنيد محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإلقاء القبض عليه، بعد قيام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف بتحرير محضر ضده.

عمر زهران

سرقة مصوغات ذهبية



الواقعة تعود إلى عام ونصف، حينما تقدمت شاليمار ببلاغ إلى قسم شرطة الجيزة تفيد فيه بفقدان مصوغاتها الذهبية من شقتها. وبعد فترة من التحقيقات، أدلت بشهادتها مجددًا، مشيرة إلى أن المخرج عمر زهران، الذي كان يتردد بشكل مستمر على شقتها برفقة زوجها، هو المتورط في السرقة.

معلومات عن عمر زهران

يعد المخرج المصري عمر زهران أحد أبرز الشخصيات الفنية والإعلامية في مصر والعالم العربي، حيث ترك بصمة واضحة في عالم الإخراج والتمثيل، ولد زهران في 19 أكتوبر عام 1963، وسرعان ما أثبت موهبته الفنية وقدراته الإبداعية التي أهلته لتحقيق نجاحات متتالية على مدار مسيرته الحافلة.