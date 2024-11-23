نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عصام وهنادي مهنا أبرز الحاضرين لجنازة والدة مي عزالدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان أحمد عصام والفنانة هنادي مهنا على الحضور لكنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، للمشاركة في قداس والدة النجمة مي عز الدين، كما حضر منذ الدقائق الأولي النجم تامر حسني لمساندة صديقته والمشاركة في تشييع الجنازة.

وفاة والدة الفنانة مي عز الدين

رحلت عن عالمنا مساء أمس، والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت قد دخلت المستشفى في الفترة الأخيرة بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث تلقت جلسات غسيل كلى.

وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، مطالبة من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأكدت أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة.

وخلال الساعات الماضية، كانت والدة مي عز الدين، تجري عدة فحوصات تحاليل طبية، كما أنها كانت تخضع لجلسات الغسيل الكلوي بعد إصابتها بمشكلات في الكلى منذ عدة أشهر.

إعلان خبر الوفاة

أعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل عن وفاة والدة الفنانة مي عز الدين بعد صراع طويل مع المرض. جاءت الأخبار الحزينة بعد أن ناشدت مي عز الدين جمهورها بالدعاء لوالدتها خلال الأيام الماضية بسبب تدهور حالتها الصحية.