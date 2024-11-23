نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يشارك في تشييع جثمان والدة مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان تامر حسني على المشاركة في جنازة والدة الفنانة مي عز الدين،بـ كنيسة الملاك ميخائيل بمساكن شيراتون، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض.

تامر حسني

وفاة والدة مي عز الدين

وأعلنت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن وفاة والدة الفنانة مي عز الدين.

صراع والدة مي عز الدين مع المرض

وكشفت الفنانة مي عز الدين في وقت سابق عن معاناة والدتها من وعكة صحية شديدة، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء العاجل، وأكدت أن حالتها الصحية كانت في تراجع خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن والدتها بدأت في إجراء جلسات غسيل كلى.



آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن آخر أعمال تامر حسني أغنية يانهار أبيض الذي طرحها اليوم، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله